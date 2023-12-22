В Красногвардейском районе появится первый государственный Центр киберспорта

Учреждение откроют на проспекте Наставников в доме № 7.

В этом году в Красногвардейском районе откроется первый государственный Центр киберспорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Учреждение откроется на проспекте Наставников в доме № 7 на базе районного Центра спорта. На данный момент специалисты уже завершили все ремонтные работы.

В здании расположится зал на 40 мест для турниров с видеостеной, помещения для командных тренировок и соревнований. В Центре киберспорта будут заниматься геймеры старше 12 лет.

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Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга