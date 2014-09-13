В петербургской школе открылась лаборатория "Big Soul Цифровой волонтер в IT"

Пространство планирует сотрудничать с университетами, предприятиями и фондом социальной помощи "Доброделы".

В гимназии № 343 Невского района открылась лаборатория "Big Soul" Цифровой волонтёр в IT". Здесь школьники могут попробовать себя в добровольческом движении и разработке IT-продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Побывать в лаборатории могут ученики других петербургских школ. Здесь они могут заняться моделированием.

Пространство планирует сотрудничать с университетами, предприятиями и фондом социальной помощи "Доброделы".

Проект был реализован в рамках конкурса "Твой бюджет в школах — 2022". Он был признан одним из лучших.

Ранее на Piter.tv: в 2024 году начнется ремонт в больнице Боткина.

Фото: Тelegram / Правительство Санкт-Петербурга