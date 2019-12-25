На фестивале в Красногвардейском районе расскажут, как создавать компьютерные игры

Участие в фестивале бесплатное, но нужна регистрация.

В Малоохтинском парке пройдет фестиваль цифрового искусства. Часть зеленой зоны задействуют под игровое пространство. Посетителей ждут лекции и игры, которых еще нет на рынке. Об этом сообщила пресс-служба библиотек Красногвардейского района.

Вас ждут лекции про индустрию геймдева, возможность поиграть в эксклюзивные новинки от инди-разработчиков, которых еще нет на рынке, и принять участие в квесте, чтобы протестировать игровые механики, перенесённые в реальный мир. говорится в сообщении.

Организатор ивентов для разработчиков Варвара Кожинова выступит с лекцией "Геймджемы как путь в геймдев". Независимый соло-разработчик, дизайнер и блогер Слава Грис расскажет о пути разработчика.

Во время мероприятий участники узнают, как создавать собственные игры, куда нести свои идеи, как найти единомышленников. Кроме того, в парке будет ярмарка авторских изделий из керамики, открытки, книги и еда.

Фестиваль пройдет 4 июня с 11:00 до 18:00. Участие бесплатное, но нужна регистрация.

Фото: Pexels