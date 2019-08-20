В сериале пойдет рассказ о студенте из богатой семьи, который с самого раннего возраста мечтал стать президентом страны.

Netflix опубликовал первый трейлер сериала "Политик". Над лентой работали авторы "Американской истории ужасов" Райан Мёрфи и Брэд Фэлчак.

В сериале пойдет рассказ о студенте из богатой семьи, который с самого раннего возраста мечтал стать президентом страны. Однако, для начала ему нужно стать президентом в собственной школе. Для этого ему нужно не потерять свой статус "пай-мальчика" и обхитрить одноклассников.



Главные роли в фильме исполнили Бен Платт, Гвинет Пэлтроу, Джессика Лэнг, Зои. Премьера состоится на Netflix 27 сентября.

Ранее в сети появился трейлер фильма "Ты умеешь хранить секреты?".

Видео: YouTube/ Netflix