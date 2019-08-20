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Netflix опубликовал первый трейлер сериала "Политик"

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В сериале пойдет рассказ о студенте из богатой семьи, который с самого раннего возраста мечтал стать президентом страны.

Netflix опубликовал первый трейлер сериала "Политик". Над лентой работали авторы "Американской истории ужасов" Райан Мёрфи и Брэд Фэлчак.

В сериале пойдет рассказ о студенте из богатой семьи, который с самого раннего возраста мечтал стать президентом страны. Однако, для начала ему нужно стать президентом в собственной школе. Для этого ему нужно не потерять свой статус "пай-мальчика" и обхитрить одноклассников.

Главные роли в фильме исполнили Бен Платт, Гвинет Пэлтроу, Джессика Лэнг, Зои. Премьера состоится на Netflix 27 сентября. 

Ранее в сети появился трейлер фильма "Ты умеешь хранить секреты?".

Видео: YouTube/ Netflix

Теги: netflix, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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