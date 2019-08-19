Фильм выйдет в российский кинопрокат 3 октября.

В понедельник, 19 августа, в сети появился трейлер фильма "Ты умеешь хранить секреты?". Ролик опубликован на канале Rapid Trailer.

В сюжете история неудачливой сотрудницы международной корпорации Эммы Корриган, которая переживает аварийную ситуацию на самолете и перед лицом смерти делится всеми своими секретами со случайным попутчиком. В итоге привлекательный молодой незнакомец оказывается новым директором ее компании.

Режиссером фильма выступил Элиз Дюран.

Фильм выйдет в российский кинопрокат 3 октября.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер сиквела "Маленькие секреты" с Марион Котийяр.

Видео: Rapid Trailer