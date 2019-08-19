В понедельник, 19 августа, в сети появился трейлер фильма "Ты умеешь хранить секреты?". Ролик опубликован на канале Rapid Trailer.
В сюжете история неудачливой сотрудницы международной корпорации Эммы Корриган, которая переживает аварийную ситуацию на самолете и перед лицом смерти делится всеми своими секретами со случайным попутчиком. В итоге привлекательный молодой незнакомец оказывается новым директором ее компании.
Режиссером фильма выступил Элиз Дюран.
Фильм выйдет в российский кинопрокат 3 октября.
Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер сиквела "Маленькие секреты" с Марион Котийяр.
Видео: Rapid Trailer
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