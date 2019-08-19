В сети появился трейлер сиквела "Маленькие секреты" с Марион Котийяр

Премьера картины запланирована на 29 августа.

В сети появился трейлер драматичной комедии "Маленькие секреты большой компании". Фильм является прямым продоление ленты "Маленькие секреты", вышедшей в 2010 году.

По сюжету картины главные герои готовят сюрприз для своего закадычного друга Макса Кантара и без предупреждения приезжают к нему на виллу на мысе Кап-Ферре, чтобы поздравить с юбилеем… В предыдущем фильме персонажи раскрыли все свои секреты, с последствиями которых им предется столкнуться в сиквеле.

Вторую часть вновь снял постановщик Гийом Кане. К своим ролям вернулись Франсуа Клюзе, Марион Котийяр, Бенуа Мажимель, Жиль Леллуш, Лоран Лафитт и другие. Премьера картины в России состоится 29 августа.

Видео: YouTube/ iVideos