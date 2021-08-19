Вышел трейлер "Отец года" Майклом Китоном и Милой Кунис

Премьера фильма запланирована на 18 октября.

На YouTube-канале Ketchup Entertainment создатели опубликовали трейлер комедии "Отец года" ("Goodrich"), которая выйдет в широкий прокат 18 октября. Картина рассказывает историю о жизни мужчины по имени Энди. Неожиданно ему приходится стать ответственным за двух маленьких детей. Так как его супруга отсутствует, то герой просит помощи у своей взрослой дочери. Основную роль в ленте исполнил Майкл Китон, известный зрителям по "Битлджусу" и "Бердмэну". Его старшую дочь, которая оказывается беременной, сыграла Мила Кунис ("Самая везучая девушка", "Очень плохие мамочки", "Черный лебедь").

В актерском составе также указаны Кармен Эджого, Майкл Ури, Кевин Поллак, Вивен Лира Блэр, Нико Харага, Дэнни Деферрари, Лорен Бенанти и Энди Макдауэлл. Режиссером и сценаристом проекта выступила Холли Мейерс-Шайер ("В гостях у Элис"). Продюсерами фильма стали Даниэла Таплин Лундберг, Кевин Манн, Дейв Каплан, а исполнительными продюсерами — Майкл Китон, Эми Паскаль и Мила Кунис.

Вышел трейлер фильма "Возвращение попугая Кеши" с Никитой Кологривым.

Фото и видео: YouTube / Ketchup Entertainment