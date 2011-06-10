Вышел тизер-трейлер второго сезона "Башни Бога"

Релиз шоу запланирован на июль текущего года.

Студия Telecom Animation Film совместно с Crunchyroll поделилась в социальных сетях свежим трейлером проекта "Башня Бога". Новые эпизоды второго сезона шоу начнут выходить уже в июле 2024 года. Напомним, что в основу мультсериала южнокорейский веб-комикс 2010 года. Первый сезон экранизации вышел на экраны в 2020 году, после чего сразу собрал вокруг себя фанатскую базу.

В центре истории находится мальчик по имени Баам, который большую часть своей жизни провел около загадочной Башни. За десять тысяч лет никому из людей так и не удалось постичь тайны данного строения. Легенды гласят, что если добраться до вершины башни, то можно исполнить любую свою мечту или даже стать Богом. Однако сделать это непросто, так как каждый этаж заполнен различными опасностями. Юношу Баама не интересует золото или награда, он стремится вернуть обратно девушку по имени Рахиль, которая поднялась наверх, чтобы увидеть звёзды.

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Фото и видео: YouTube / IGN