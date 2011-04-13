Netflix представил отрывок фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули"

Стриминговый сервис Netflix показал отрывок фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули". Режиссером картины выступил Марк Моллой.
Фильм является продолжением комедийной франшизы о детективе полиции Детройта Акселя Фоули. Спустя много лет герой прибывает в Калифорнию, где встречается со старыми знакомыми и новым напарником. Вместе они должны раскрыть новый большой заговор, угрожающий в том числе дочери полицейского.
В главных ролях сыграли Эдди Мерфи, Джозеф Гордон-Левитт, Кевин Бейкон и другие. Мировая премьера состоится 3 июля.
Ранее HBO представил трейлер фильма "Великая Лиллиан Холл".
Видео: YouTube / Netflix
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