В 2020 году выйдет новый фильм об "Охотниках за привидениями"

Режиссером картины станет Джейсон Райтман.

Студия Sony Pictures анонсировала выход нового фильма об "Охотниках за привидениями". Картина выйдет в прокат в 2020 году. Об этом сообщил портал Deadline.

Режиссером кинокартины станет Джейсон Райтман ("Джуно", "Мне бы в небо"). Его отец в 1984 снял первый фильм об охотниках (Ghostbusters, 1984). Начало съемок запланировано на лето 2019 года. Пока неизвестно, появятся ли в фильме актеры из оригинальной ленты. Отмечается, что этот проект не будет связан с "Охотниками за привидениями" (2016) режиссера Пола Фига.

Напомним, "Охотники за привидениями" — это американский комедийно-фантастический фильм об ученых, изучающих паранормальные явления. В самой первой версии роли исполнили Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Гарольд Рамис, Эрни Хадсон и Сигурни Уивер.

Ранее мы писали, что в сети появился новый трейлер "Капитан Марвел".

Видео: YouTube / Kinotube