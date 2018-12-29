В сети появился новый трейлер "Капитан Марвел"

В российский прокат фильм должен выйти 7 марта.

Во вторник, 8 января, в сети появился новый трейлер фильма "Капитан Марвел". Ролик размещен на официальном канале Marvel.

По сюжету, пилот ВВС США Кэрол Дэнверс обретает суперсилу и становится неуязвимой "после столкновения с враждующими инопланетными расами". Героине необходимо привыкнуть к новым способностям для того, чтобы противостоять могущественному врагу — скруллам. Это зеленые гуманоиды, способные превращаться в живые организмы и предметы.

Режиссерами ленты выступили Анна Боден и Райан Флек. Главные роли исполняют Бри Ларсон, Джемма Чан и Джуд Лоу. "Капитан Марвел" стал первым проектом студии, где главным героем является женщина.

Мировая премьера фильма намечена на 7 марта 2019 года. Первый трейлер грядущего блокбастера вышел в сентябре 2018 года.

Видео:Marvel/YouTube