Вышел свежий трейлер ремейка Destroy All Humans! 2

THQ Nordic показал обновленную версию игры.

Вышел свежий трейлер ремейка компьютерной игры Destroy All Humans! 2. Ролик размещен на официальном YouTube-канале THQ Nordic в рамках цифровой презентации проектов. Создатели анонсировали выход экшен-адвенчуры с подзаголовком Reprobed. В ролике показаны сражения и геймплей, который фокусируется на пришельцах Блисках.

В трейлере продемонстрированы возможности инопланетян, включая их устойчивость к некоторым видам оружия Крипто. В частности, на них невозможно будет использовать анальный зонд. Кроме обычных Блисков, авторы показали в действии Блисков Мутантов. Эти персонажи стали результатом превращения людей в монстров из-за контакта со спорами пришельцев.

Напомним, что релиз игры запланирован к выходу 30 августа на игровых консолях PS5, Xbox Series и персональных компьютерах. Пройти проект можно будет полностью в локальном кооперативе на двоих. Для этого авторы внедрили технологию разделения экрана.

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Фото и видео: YouTube / THQ Nordic