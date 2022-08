Вышел трейлер игры SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Компания THQ Nordic презентовала свой проект.

Вышел трейлер компьютерной игры SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake про персонажа Губку Боба. Ролик на официальном YouTube-канале показало издательство THQ Nordic. Известно, что проект разрабатывается для выхода на персональных компьютерах, а также игровых консолях PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Создатели объяснили, что в трёхмерном приключении Губке Бобу и Патрику предстоят путешествия. Они смогут сразиться со злой версией улитки Гэри. Геймерам будет позволено взять под свое управление доисторические версии персонажей.

Ранее в сети появилась возможная дата релиза игры — 24 января 2023 года.

Фото и видео: YouTube / THQ Nordic