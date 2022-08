THQ Nordic подтвердила переосмысление Alone in the Dark и анонсировала интерактивный тизер

Официальной даты выхода игры нет.

Издательство THQ Nordic подтвердило переосмысление компьютерной игры Alone in the Dark и анонсировала интерактивный тизер. Компания-разработчик Pieces Interactive возвращает в топ популярности серию известнейших хорроров. Действие проекта будет перенесено в современность. Оригинальная серия вышла еще в 1992 году. Основным персонажем является частный инспектор Эдвард Карнби, которому поручают задание исследовать устрашающее и пугающее заброшенное поместье. Позже оказывается, что это место кишит монстрами.

Авторы уточнили, что обновленный Alone in the Dark даст геймерам возможность играть сразу за двух персонажей. Речь идет как о самом Эдварде, так и девушке по имени Эмили. У каждого героя будет своя история и свои локации. Официальной даты выхода у проекта на текущий момент нет. Уточняется, что релиз состоится как на ПК, так и на игровых консолях PS5 и XBbox Series.

Фото и видео: YouTube / THQ Nordic