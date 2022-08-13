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Новый трейлер ремейка первой "Готики" посвятили старой шахте и её опасностям

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THQ Nordic презентовали проект.

Создатели из компании THQ Nordic презентовали аудитории новый трейлер ремейка первой "Готики". Видеообзор компьютерной игры посвящен старой шахте и угрозам, которые она в себе таит. Напомним, что официальный релиз проекта Gothic 1 Remake запланирован к выходу на на платформах игровых консолей PS5, Xbox Series и персональных компьютерах. Геймерам предстоит отправиться в опасный режимный объект, полный злобных таинственных существ. Перед героями будет поставлена задача найти Йена. В ролике авторы продемонстрировали глубины Старой Шахты, в которых можно наткнуться на огромное множество людей и монстров.

Adult Swim показал трейлер шестого сезона "Рика и Морти".

Фото и видео: YouTube / THQ Nordic

Теги: thq nordic, готика, компьютерная игра, ремейк, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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