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Adult Swim показал трейлер шестого сезона "Рика и Морти"

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Мультипликационный проект выйдет 4 сентября.

Компания Adult Swim показал на собственном YouTube-канале  трейлер шестого сезона мультсериала "Рика и Морти" (Rick and Morty, выходит с 2013 года). Ролик был опубликован в четверг вечером 11 августа. Напомним, что американский комедийный научно-фантастический проект  создан режиссерами и авторами  Джастином Ройландом и Дэном Хармоном. В центре истории находится жизнь обычного школьника с его безумным дедом-ученым, которые регулярно попадают в различные приключения.

Официальная премьера шестого сезона запланирована к выходу на экраны  4 сентября.

Глава Хабаровского края показал тизер фильма "Золото Умальты".

Фото и видео: Youtube/Adult Swim

 

Теги: adult swim, мультсериал, рик и морти, шестой сезон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Культура, Кино,

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