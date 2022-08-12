Adult Swim показал трейлер шестого сезона "Рика и Морти"

Мультипликационный проект выйдет 4 сентября.

Компания Adult Swim показал на собственном YouTube-канале трейлер шестого сезона мультсериала "Рика и Морти" (Rick and Morty, выходит с 2013 года). Ролик был опубликован в четверг вечером 11 августа. Напомним, что американский комедийный научно-фантастический проект создан режиссерами и авторами Джастином Ройландом и Дэном Хармоном. В центре истории находится жизнь обычного школьника с его безумным дедом-ученым, которые регулярно попадают в различные приключения.

Официальная премьера шестого сезона запланирована к выходу на экраны 4 сентября.

Глава Хабаровского края показал тизер фильма "Золото Умальты".

Фото и видео: Youtube/Adult Swim