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Глава Хабаровского края показал тизер фильма "Золото Умальты"

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Его премьера ожидается в 2023 году.

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев показал тизер фильма "Золото Умальты". Видео опубликовано в Telegram-канале губернатора.

Фильм основан на реальных событиях, которые прозошли в конце XIX века. В нем расскажут о разбойниках, которые украли 30 пудов золота.

"Золото Умальты" может выйти на российские экраны в 2023 году. В фильме снялись Павел Деревянко, Алексей Шевченков и Артем Ткаченко.

Ранее мы сообщали, что вышел первый трейлер анимационного фильма Mortal Kombat Legends: Snow Blind.

Видео: Telegram / ПУЛЕМЕТ ДЕГТЯРЕВА Z

Теги: золото умальты, михаил дегтярев, тизер, фильм, хабаровский край
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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