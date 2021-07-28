Создатели рассказали о том, что в проекте покажут Саб-Зиро и Кано.

Вышел первый трейлер анимационного фильма Mortal Kombat Legends: Snow Blind. Ролик появился на официальном YouTube-канале компании Warner Bros. Entertainment. В основе сюжета находится история одноименной франшизы "Мортал Комбат". Картина расскажет о судьбе молодого бойца по имени Кенши, который лишился зрения. Позже юноша смог освоить боевые искусства без этого органа чувств. В его начинаниях помог Саб-Зиро, который успел "выйти на пенсию".

Известно, что в рамках фильма Кенши сразится с противником Кано и его наемниками. Режиссер — Рик Моралес, который также является автором и остальных картин серии. Создатели также оставили прежнего сценариста в проекте —Джереми Адамса. Озвучивать Кано бкдет актер Дэвид Уэнэм из "Властелина колец", а Кенши заговорит голосом Мэнни Хасинто.

Вышел трейлер фильма "Меню".

Фото и видео: Warner Bros. Entertainment