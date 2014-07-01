Вышел трейлер фильма "Меню"

Компания Searchlight Pictures представила официальный трейлер черной комедии "Меню" режиссера Марка Майлода.
Сюжет рассказывает о молодой паре, которая отправилась на экзотический остров, чтобы посетить ресторан, поражающий посетителей своими блюдами в меню. Им управляет крайне эксцентричный шеф-повар, который приготовил неожиданный сюрприз для собравшихся гостей.
Главные роли сыграли Аня Тейлор-Джой, Николас Холт и Рэйф Файнс. Мировая премьера состоится 18 ноября 2022 года.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Банши Инишира" с Колином Фарреллои и Бренданом Глисоном.
Видео: YouTube / SearchlightPictures
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все