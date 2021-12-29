Игра выйдет на консолях и ПК 1 марта.

Вышел свежий трейлер Shadow Warrior 3. Ролик размещен на официальном YouTube-канале компании IGN. Специалисты заметили, что официальный релиз проекта запланирован на 1 марта. Он выйдет на игровых консолях Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, а также на персональных компьютерах.

В двухминутным видео разработчики показали динамичную сцену противостояния между разными персонажами, отдельными видами оружия и врагами. Зрителям рассказали о преимуществах геймплея.

Ранее создатели Shadow Warrior 3 открыли для клиентов предварительные заказы с полными версиями первой и второй части франшизы.

Netflix показал новый трейлер "Техасской резни бензопилой".

Фото и видео: DevolverDigital