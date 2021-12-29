Netflix показал новый трейлер "Техасской резни бензопилой"

Релиз фильма состоится 18 февраля.

Американская студия Netflix показала новый трейлер "Техасской резни бензопилой". Проект станет сиквелом одноименной картины, вышедшей в 1974 году. Рейтинг новинки обозначен как 18+. В синопсисе к кинокартине создатели говорят о том, что маньяк по имени Кожаное лицо решил выйти на кровавую охоту спустя 50 лет после трагических событий, произошедших в первой части. Он снова будет издеваться над молодежной группой, которая случайно оказалась на его территории.

Режиссером фильма выступил Дэвид Блю Гарсия. В актерском составе заявлены Элси Фишер ("Касл-Рок"), Сара Яркин ("Счастливого нового дня смерти"), Марк Бёрнэм ("Неправильные копы"), Олуэн Фуэре ("Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"). Официальный релиз картины запланирован на 18 февраля.

Вышел первый тизер "Пиноккио" от Гильермо дель Торо.

Фото и видео: Netflix Russia