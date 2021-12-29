Вышел первый тизер "Пиноккио" от Гильермо дель Торо

Релиз картины состоится в декабре.

Вышел первый тизер мультфильма "Пиноккио" от американского режиссера Гильермо дель Торо. Ролик опубликовал стриминговым сервисом Netflix Russia на официальномYouTube-канале. Известно, что создатели решили переосмыслить известную итальянскую сказку. История деревянного мальчика будет рассказана зрителям на новый лад.

Ранее представители съемочной группы говорили о том, что музыкальный фильм с покадровой съемкой покажет историю бесшабашного деревянного человечка. Пиноккио предстоит пережить множество приключений до того момента, как он получит возможность быть настоящим человеческим мальчиком.

В размещенном видео продемонстрирован сверчок Себастиан. В оригинальной картине насекомое озвучит актер Юэн МакГрегор. Также в проекте задействованы Тильда Суинтон, Финн Вулфхард, Кейт Бланшет и другие артисты. Фильм должен выйти на онлайн-платформе в декабре 2022 года.

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Фото и видео: YouTube / Netflix Russia