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На YouTube опубликовали русский трейлер черной комедии "Почему женщины убивают"

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Первый сезон из десяти серий начнется уже 16 августа.

На YouTube-канале сервиса "Амедиатека" опубликовали русский трейлер сериала "Почему женщины убивают" (Why Women Kill) от создателей "Отчаянных домохозяек".

Это черная комедия о трех женщинах, живущих в разное время (60-е, 80-е и настоящее), но одинаково столкнувшихся с изменой любимого. Именно это заставляет их действовать…

Амедиатека

Главные роли исполнили Люси Лью, Джек Девенпорт, Сэди Кальвано, Джиннифер Гудвин, Александра Даддарио, и Кирби Хауэлл-Баптист. Первый сезон из десяти серий начнется уже 16 августа.

Ранее вышел трейлер комедии "Прошлое Рождество" с Эмилией Кларк.

Видео: YouTube/ Амедиатека

Теги: амедиатека, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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