Вышел трейлер комедии "Прошлое Рождество" с Эмилией Кларк

Фильм выйдет в российский прокат 5 декабря 2019 года.

Студия Universal Pictures опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер романтической комедии "Прошлое Рождество". Действие фильма происходит в зимнем Лондоне.

Главная героиня Кейт (Эмилия Кларк) — закомплексованная и замкнутая в себе девушка, работающая Эльфом в рождественском магазине. Она постоянно принимает неправильные решения и попадает в передряги. Жизнь Кейт меняется после встречи с привлекательным мужчиной по имени Том (Генри Голдинг).

Примечательно, что лейтмотивом фильма стала песня Джорджа Майкла Last Christmas. В российский прокат кинолента "Прошлое Рождество" выйдет 5 декабря 2019 года.

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Видео: YouTube / Universal Pictures