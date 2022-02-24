Вышел ролик к цифровому релизу "Нет пути домой" с подробностями о бонусном контенте

Фильм выйдет на онлайн-ресурсах 22 марта.

Вышел ролик к цифровому релизу супергеройского фильма "Нет пути домой" с подробностями о бонусном контенте. Американская киностудия Sony в честь официального объявления даты выхода картины на цифре и Blu-Ray также опубликовала мемную фотографию, которая стала "ремейком" знаменитого изображения с несколькими Человеками-пауками, которые указывают друг на друга пальцами.

На кадре изображены актёры Тоби Магуайр, Том Холланд и Эндрю Гарфилд в образах человеков-пауков. Актеры указывают друг на друга пальцами, повторяя известную сцену из мультсериала 1967 года. Официальный релиз картины запланирован на iTunes и других онлайн-сервисах 22 марта. На диске фильм можно будет приобрести с 12 апреля.

Новая "Золушка" стала главным претендентом на "Оскар" по мнению зрителей.

Фото Twitter / SpiderManMovie

Видео: Sony Pictures Entertainment

