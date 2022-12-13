Вышел полноценный трейлер седьмой части фильма "Миссия: Невыполнима" с Томом Крузом

Премьера седьмого фильма в серии состоится 12 июля.

Американская компания Paramount Pictures поделилась в социальных сетях трейлером картины "Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1". Ранее создатели картины уведомили зрителей о том, что съемки проекта завершены еще в апреле текущего года. К ролям во франшизе вернутся Том Круз, Винг Реймз и Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби и Генри Черни. В картине также снялись актеры Хейли Этвелл, Эсай Моралес, Пом Клементьефф, Мариэла Гаррига и другие. Режиссером выступил Кристофер МакКуорри. Фильм запланирован к выходу на экраны 12 июля 2023 года. В настоящее время авторы также ведут работу над следующей, восьмой по счету частью - "Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть 2", которая в свою очередь выйдет в свет 28 июня 2024 года. Речь идет о последнем в серии картине для Тома Круза.

Вышел трейлер триллера "Переполненная комната" с Томом Холландом.

Фото и видео: YouTube / Paramount Pictures