Вышел первый трейлер ленты "Человек-муравей и Оса: Квантомания"

Фильм выйдет в свет в конце февраля 2023 года.

Вышел первый трейлер супергеройского фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания", созданного по киновселенной Marvel. Ролик доступен на официальном YouTube-канале студии-разработчика. Известно, что лента станет сиквелом популярных лент "Человек-муравей" и "Человек-муравей и Оса". Этим проектом авторы начинают четвертый десяток лент медиафраншизы. Основными персонажами ленты станут Скотт Лэнг (Человек-муравей) в исполнении Пола Радда и Хоуп ван Дайн (Оса) в исполнении Эванджелин Лилли. Героям предстоит отправиться в путешествие по Квантовому миру. В трейлере представлен момент отправки их в это путешествие. Официальный выход картины по комиксу зрители ждут 17 февраля 2023 года. Режиссером фильма выступит Пейтон Рид.

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Автор: Marvel Entertainment/YouTube