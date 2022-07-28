Вышел первый трейлер фильма "Неудержимые 4" со Стэтхемом и Сталлоне

Премьера в России намечена на 21 сентября.

Американская кинокомпания Global Film опубликовала в собственном YouTube-канале официальный русский трейлер (18+) комедийного боевика "Неудержимые 4". Для видеоряда авторы взяли ремикс культовой композиции Can"t Stop от музыкальной группы Red Hot Chili Peppers. В трейлере нарезаны самые динамичные моменты и шутки героев. На этот раз история расскажет о том, как миссия банды терпит крах. Известно, что Барни Росс (роль исполняет Сильвестр Сталлоне) выбывает из строя, а Ли Кристмас (Джейсон Стейтем) отстранен от дальнейших операций. В связи с этим команде приходится набирать новичков, которые отправляются возмещать ущерб с прошлого задания. Однако они попадают в плен, поэтому Ли Кристмасу требуется в одиночку найти логово противников и освободить своих товарищей. В проекте снялись: Меган Фокс, 50 Cent, Дольф Лундгрен, Тони Джа, Леви Трэн, Ико Уайс, Рэнди Кутюр, Джейкоб Скипио и другие. Официальная премьера фильма в России запланирована на 21 сентября, на один день раньше мирового релиза. Оригинальный слоган картины режиссера Скотта Во гласит "Они умрут, когда будут мертвы". Однако в нашей стране "Неудержимые 4" выходят со слоганом "Они вернулись с новой силой".Ранее американский актер Арнольд Шварценеггер заверил фанатов франшизы, что его не стоит ждать в четвертой части проекта.

Sony представила финальный трейлер пятой части хоррора "Астрал".

Фото и видео: YouTube /