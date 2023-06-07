Sony представила финальный трейлер пятой части хоррора "Астрал"

Мировая премьера состоится 7 июля.

Sony Pictures представила финальный трейлер пятой части хоррора "Астрал". Режиссером проекта выступил Патрик Уилсон, который также играет одну из главных ролей. Фильм выйдет под названием "Астрал 5: Красная дверь".

Сюжет продолжит историю семейства Ламбертов, которое борется с нечистью и другими паранормальными явлениями. События пятой части развернутся спустя десять лет после того, что показали в первых двух фильмах. Джош Ламберт отправляет своего сына в университет на восточном побережье США. Однако там юноше предстоит встретиться с демонами из своего прошлого.

В фильме также снялись Роуиз Бирн и Тай Симпкинс. Мировая премьера состоится 7 июля.

Ранее мы сообщали, что вышел финальный трейлер боевика "Трансформеры: Восхождение Звероботов".

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment