Вышел финальный трейлер боевика "Трансформеры: Восхождение Звероботов"

Мировая премьера состоится 7 июня.

Paramount Pictures представила финальный трейлер фантастического фильма "Трансформеры: Восхождение Звероботов". Режиссером проекта выступил Стивен Кейпл-младший.

Фильм входит во франшизу "Трансформеры". Сюжет картины будет проходит в 1994 году в Перу, где двое археологов вступят в конфликт с древней цивилизацией.

В главных ролях сыграали Энтони Рамос, Мишель Йео, Рон Перлман, Питер Динклэйдж и другие. Мировая премьера состоится 7 июня.

Ранее Netflix представил трейлер испанского спин-оффа "Птичьего короба".

Видео: YouTube / Paramount Pictures