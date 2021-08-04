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Вышел финальный трейлер боевика "Трансформеры: Восхождение Звероботов"

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Мировая премьера состоится 7 июня.

Paramount Pictures представила финальный трейлер фантастического фильма "Трансформеры: Восхождение Звероботов". Режиссером проекта выступил Стивен Кейпл-младший.

Фильм входит во франшизу "Трансформеры". Сюжет картины будет проходит в 1994 году в Перу, где двое археологов вступят в конфликт с древней цивилизацией.

В главных ролях сыграали Энтони Рамос, Мишель Йео, Рон Перлман, Питер Динклэйдж и другие. Мировая премьера состоится 7 июня.

Ранее Netflix представил трейлер испанского спин-оффа "Птичьего короба".

Видео: YouTube / Paramount Pictures

Теги: paramount pictures, трансформеры восхождение звероботов, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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