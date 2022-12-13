Вышел первый трейлер фильма "Дыхание" про работу медиков в пандемию

Релиз картины запланирован на 22 июня.

На YouTube-канале киностудии "Централ Партнершип" появился трейлер российского фильма "Дыхание" про борьбу врачей с пандемией коронавирусной инфекцией. Сюжет рассказывает о начале активного распространения COVID-19. Мать главного героя оказывается в больнице с диагнозом "ковид". В результате персонажу, который ранее работал хирургом, приходится тайно проникнуть в красную зону для того, чтобы помочь персоналу спасти жизнь родного человека. Продюсер фильма рассказал о том, что посвятил эту работе своей родительнице, которая проработала свыше 50 лет в сфере здравоохранения. В актерском составе заявлены Антон Батырев, Ирина Горбачева, Андрей Карако, Даниил Воробьев, Вера Шпак и другие актеры. Режиссером ленты выступил Роман Каримов. Официальная премьера картина намечена на 22 июня текущего года.

Вышел трейлер комедийного триллера "Основано на реальной истории" с Кейли Куоко.

Фото и видео: YouTube / Central Partnership