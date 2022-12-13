Вышел трейлер комедийного триллера "Основано на реальной истории" с Кейли Куоко

Премьера всех восьми эпизодов состоится 8 июня.

Видеосервис Peacock представил трейлер комедийного триллера "Основано на реальной истории". Шоураннером проекта выступил Крэйг Розенберг.

Сюжет расскажет историю сантехника Натана и риелтора Авы, которые решили вести подкасты о серии преступлений в Лос-Анджелесе. В процессе своей работы они намерены сами поймать преступника, что приводит к большой путанице.

В сериале снялись Кейли Куоко, Крис Мессина, Лиана Либерато, Наталья Дайер и другие. Премьера всех восьми эпизодов состоится 8 июня.

Ранее вышел трейлер комедийного сериала "Детектив под кайфом".

Видео: YouTube / ONE Media