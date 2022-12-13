Вышел трейлер комедийного сериала "Детектив под кайфом"

Цифровой релиз состоится 17 мая.

Стриминговый сервис Apple TV+ представил трейлер комедийного сериала "Детектив под кайфом". Шоураннером проекта выступил Джей Роуч.

Сюжет расскажет историю главной героини по имени Пегги, которая живет в Калифорнии и зависит от запрещенных веществ. После смерти матер она решает изменить свою жизнь и стать частным детективом.

Главную роль сыграла Патриша Аркетт. Также в фильме снялись Веруче Опиа, Джейден Гомес, Кристин Тейлор и другие. Цифровой релиз состоится 17 мая.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Затерянные в Рио Браво" с Александром Невским.

Видео: YouTube / Apple TV