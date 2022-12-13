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Вышел трейлер фильма "Затерянные в Рио Браво" с Александром Невским

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У картины пока нет даты релиза.

Кинокомпания Premiere Entertainment представила трейлер фильма "Затерянные в Рио Браво" режиссера Джо Корнета. Картина является продолжением "Нападения на Рио Браво", вышедшего в 2023 году.

Сюжет картины продолжит историю русского стрелка Ивана Турчинова. В новой истории главный герой объединится с шерифом в погоне за бандой, которая похищает женщин и их переправляет их в Мексику. Одной из их жертв оказалась невеста шерифа.

Главную роль в фильме сыграл Александр Невский. У картины пока нет даты релиза.

Ранее вышел первый трейлер фильма "Реалити" про вмешательство России в выборы США.

Видео: YouTube / Premiere Entertainment

Теги: александр невский, затерянные в рио браво, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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