Вышел трейлер фильма "Затерянные в Рио Браво" с Александром Невским

У картины пока нет даты релиза.

Кинокомпания Premiere Entertainment представила трейлер фильма "Затерянные в Рио Браво" режиссера Джо Корнета. Картина является продолжением "Нападения на Рио Браво", вышедшего в 2023 году.

Сюжет картины продолжит историю русского стрелка Ивана Турчинова. В новой истории главный герой объединится с шерифом в погоне за бандой, которая похищает женщин и их переправляет их в Мексику. Одной из их жертв оказалась невеста шерифа.

Главную роль в фильме сыграл Александр Невский. У картины пока нет даты релиза.

Ранее вышел первый трейлер фильма "Реалити" про вмешательство России в выборы США.

Видео: YouTube / Premiere Entertainment