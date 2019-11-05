Вышел первый трейлер документалки о Хидео Кодзиме

Фильм покажут на фестивале Tribeca в июне 2023 года.

На официальном YouTube-канале студии разработки Kojima Productions вышел первый трейлер документального фильма о Хидео Кодзиме. Проект получил название Hideo Kojima: Connecting Worlds ("Хидео Кодзима: Соединяя миры"). В ролике представлен сам автор компьютерных игр и те люди, которые с ним сотрудничали. В частности, речь идет о режиссере Гильермо дель Торо и актёре Нормане Ридусе. Фильм будет посвящен жизненному пути и творчеству мастера, его ключевым работам в гейм-дизайненад сериями Metal Gear Solid и Death Stranding. Также создатели расскажут зрителям о создании независимой студии Kojima Productions и ухода героя из компании Konami. Известно, что документальная картина будет идти полтора часа, но точной даты релиза она еще не получила. Проект будет продемонстрирован аудитории в рамках кинофестиваля Tribeca в июне 2023 года.

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Фото и видео: YouTube / KOJIMA PRODUCTIONS