Mundfish показала короткий тизер грядущего DLC для Atomic Heart

Дополнение к игре появится летом 2023 года.

Разработчики из российской студии Mundfish опубликовали в социальных сетях тизер к первом DLC (дополнении) для компьютерной игры-шутера от первого лица в советском стиле Atomic Heart. В частности,тпрезентован новый противник - робот, под названием БУС-А. Он отсылает зрителей к украшениям из бус. Создатели подчеркнули, что враги теперь получат возможность собираться в группы, формировать из себя роботозириоованную гусеницу или гигантского человекообразного робота. Тизер презентован под советскую композицию "Сегодня праздник у девчат" в исполнении певицы Майи Кристалинской. Дополнительно пользователи заметили золотую статую Карла Маркса, мимо которой идет колонна БУС-А.

Это не декоративный предмет, а настоящая группа проворных и опасных роботов. Встречайте БУС-А, новую группу врагов из грядущего DLC 1 для Atomic Heart! Будьте осторожны, ведь этим летом именно вы можете стать жемчужиной их трофейного списка. описание к ролику

В Mundfish подтвердили сведения о том, что также выпустили новый патч к оригинальной версии игры. В нем добавлен фоторежим. Игроки получили возможность фотографировать экран в любой момент геймплея, выбрав нужный ракурс. После этого публично делиться работами можно будет в соцсетях. Напомним, что официальный релиз DLC 1 для Atomic Heart ожидается летом текущего года, но, точная дата релиза будет обозначена позже.

Премьера сериала "Асока" состоится 23 августа.

Фото и видео: YouTube / Atomic Heart