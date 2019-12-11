Премьера сериала "Асока" состоится 23 августа

Сериал будет выходить на стриминговом сервисе Disney+.

Премьера сериала "Асока" по вселенной саги "Звездные войны" состоится 23 августа. Об этом стало известно из нового тизера проекта.

Сериал будет выходить на стриминговом сервисе Disney+. Он расскажет историю джедая по имени Асока, которая была ученицей Эканина Скайуокера. Ей предстоит расследовать возникающую угрозу галактике после падения Империи.

Шоураннерами проекта выступили Джон Фавро и Дэйв Филони. В главных ролях сыграли Розарио Доусон, Ларс Миккельсен, Мэри Элизабет Уинстэд.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер второго сезона "Благих знамений".

Видео: YouTube / Star Wars