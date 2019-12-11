Премьера сериала "Асока" состоится 23 августа

Премьера сериала "Асока" по вселенной саги "Звездные войны" состоится 23 августа. Об этом стало известно из нового тизера проекта.
Сериал будет выходить на стриминговом сервисе Disney+. Он расскажет историю джедая по имени Асока, которая была ученицей Эканина Скайуокера. Ей предстоит расследовать возникающую угрозу галактике после падения Империи.
Шоураннерами проекта выступили Джон Фавро и Дэйв Филони. В главных ролях сыграли Розарио Доусон, Ларс Миккельсен, Мэри Элизабет Уинстэд.
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Видео: YouTube / Star Wars
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