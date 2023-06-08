Вышел трейлер второго сезона "Благих знамений"

Мировая премьера состоится 28 июля.

Стриминговый сервис Prime Video представил трейлер второго сезона сериала "Благие знамения", снятого по одноименному роману Терри Пратчета и Нила Геймана. Режиссером проекта выступил Дуглас Макиннон.

Сюжет продолжает историю ангела Азирафеля и демона Кроули, которые после спасения мира от апокалипсиса живут в тишине и покое в Сохо. Все это нарушает появление архангела Гавриила, у которого отшибло память. Азирафаэль и Кроули должны решить эту проблему, чтобы не навлечь новую беду.

В главных ролях сыграли Майкл Шин, Дэвид Теннант, Джон Хэмм и другие. Мировая премьера состоится 28 июля.

Ранее Sony представила финальный трейлер пятой части хоррора "Астрал".

Видео: YouTube / Prime Video