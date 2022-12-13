Вышел первый трейлер боевика "Призрак" с Анной де Армас и Крисом Эвансом

Фильм выйдет в свет в апреле 2023 года.

В социальных сетях раньше времени появился официальный трейлер фильма "Призрачные" (Ghosted) от американского режиссёра Декстера Флетчера ("Рокетмен", "Богемская рапсодия"). Этот проект снимался специально для сонланй-стримингового сервиса Apple TV+. Картина должна дебютировать в апреле 2023 года. После утечки в Интернете ролик был выложен в официальных сетях канала. Известно, что в ленте снялись такие актеры как Крис Эванс (Капитан Америка в MCU), Ана де Армас ("Достать ножи") и Эдриен Броуди ("Пианист", "Острые козырьки"). Детали сюжета до сих пор держатся в секрете. Фильм авторы называют "концептуальным романтическим приключенческим фильмом". Они также сравнивают свое творение с "Романом с камнем".

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Фото и видео: YouTube / Apple TV