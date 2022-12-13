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Netflix показал тизер драмы "Человек из Флориды"

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Премьера мини-сериала состоится 13 апреля.

Netflix показал тизер мини-сериала "Человек из Флориды". Шоураннером проекта выступил Дональд Тодд.

Сериал расскажет историю бывшего полицейского Майка Валентайна, который вернулся в родные места во Флориде, чтобы отыскать сбежавшую подругу одного мафиози. В процессе дело обрастет неожиданными проблемами и давними секретами.

Главную роль сыграл Эдгар Рамирес. Премьера мини-сериала состоится 13 апреля.

Ранее Netflix показал трейлер документального фильма о Pornhub.

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, мини-сериал, тизер, человек из флориды
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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