Netflix показал тизер драмы "Человек из Флориды"

Премьера мини-сериала состоится 13 апреля.

Netflix показал тизер мини-сериала "Человек из Флориды". Шоураннером проекта выступил Дональд Тодд.

Сериал расскажет историю бывшего полицейского Майка Валентайна, который вернулся в родные места во Флориде, чтобы отыскать сбежавшую подругу одного мафиози. В процессе дело обрастет неожиданными проблемами и давними секретами.

Главную роль сыграл Эдгар Рамирес. Премьера мини-сериала состоится 13 апреля.

Ранее Netflix показал трейлер документального фильма о Pornhub.

Видео: YouTube / Netflix