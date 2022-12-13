Netflix показал трейлер документального фильма о Pornhub

Проект выйдет на стриминге 15 марта.

Американский онлайн-сервис Netflix опубликовал трейлер своего нового документального фильма "Money Shot: история Pornhub". Исследование успеха и скандалов вокруг известного порнопортала выйдет на стриминге 15 марта. В анонсе говорится о том, что авторы проекта обещают зрителям "глубокое погружение". Зрителям покажут интервью со звездами многомиллиардной индустрии и сотрудниками портала. режиссером истории стала Сюзанна Хиллингер. Она заметила, что изучала вопрос того, что означает факт согласия на интимную близость, а также феномен процветания интернет-площадки, в котором процветает пользовательский контент.

Мы считаем, что они несут ответственность за сознательное получение прибыли от торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Чем больше я исследовал это дело, тем больше оно меня шокировало. речь одного из героев фильма

№частник проекта заметил, что именно Pornhub можно назвать ответственным за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации. Эксперт пояснил, что находил на портале "много детей, худшие моменты жизни которых были навсегда сохранены на этом сайте".

Вышел трейлер последнего сезона "Ривердэйла".

Вышел трейлер последнего сезона "Ривердэйла".

Фото и видео: YouTube / Netflix