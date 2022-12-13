Вышел первый трейлер "Великого уравнителя 3" с Дензелом Вашингтоном

Мировая премьера фильма запланирована на 1 сентября.

Компания Sony Pictures выпустила первый трейлер "Великого уравнителя 3". Известно, что речь идет о финале трилогии боевиков, в которых главная роль досталась американскому актеру Дензелу Вашингтону. Презентационный ролик опубликован в социальных сетях. По сюжету история продолжит развитие истории, показанной зрителям в предыдущих двух частях. Речь снова пойдет о жизни морского пехотинца в отставке по имени Роберт МакКолл. Военный решает завязать с боевым прошлым и переезжает в Италию, где находит для себя новую семью. Там он узнает, что его новым знакомым приходится жить под контролем местной мафии. В результате МакКоллу предстоит что бы то ни стало защитить своих близких, а также вызов известному криминальному авторитету. Официальная мировая премьера картины намечена на 1 сентября текущего года. Пока что неизвестно, доберется ли проект до российской аудитории на широких экранах.

Netflix представил трейлер новой турецкой драмы от режиссера "Ветреного".

Фото и видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment