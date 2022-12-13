Netflix представил трейлер новой турецкой драмы от режиссера "Ветреного"

Мировая премьера состоится 2 мая.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер новой турецкой драмы The Tailor. Режиссером проекта выступил Джем Карджи, который является одним из постановщиков сериала "Ветренный".

Сюжет расскажет историю талантливого модельера Пеями, который унаследовал успешный бизнес своего деда. Он берется за заказ свадебного платья для невесты лучшего друга, однако у всех троих есть темные и глубокие тайны из прошлого.

В сериале снялись Чаатай Улусой, Сифанур Гюль и Салих Бадемджи. Мировая премьера состоится 2 мая.

Ранее Marvel показала новый отрывок из триквела "Стражей Галактики".

Видео: YouTube / Netflix