Marvel показала новый отрывок из триквела "Стражей Галактики"

Мировая премьера состоится 5 мая.

Киностудия Marvel показала новый отрывок из фильма "Стражи Галактики. Часть 3" режиссера Джеймса Гана, которая завершит историю команды супергероев из космоса.

В новом видео Питер Квилл и Небула отправляются в неизвестное место для выполнения задания. Развлекательная ситуация возникает, когда героиня не может открыть дверь автомобиля. В новой части команда соберется на важную миссию, от которой будет зависеть не только их жизнь, но также будущее Вселенной.

В главных ролях сыграли Крис Пратт, Зои Салдана, Брэдли Купер, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Карен Гиллан и другие. Мировая премьера состоится 5 мая.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер сериала "Американец китайского происхождения".

Видео: YouTube / Marvel Entertainment