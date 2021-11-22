Вышел первый тизер-трейлер анимационного фильма "Элементаль" от студии Pixar

Героями истории станут элементали воды и огня.

Вышел первый тизер-трейлер нового анимационного фильма "Элементаль" от американской мультипликационной студии Pixar. Известно, что в проекте будет говориться о персонажах, проживающих в необычном городе. Сюжет развернется вокруг персонажей по имени Эмбер и Уэйд Риппл. Она является пламенным элементалем, он - состоит из воды. Герои не могут прикоснуться друг к другу, так как их стихии несовместимы. Однако по прошествии времени элементали понимают, что между ними много общего. Режиссёром мультфильма выступил Питер Сон, который ранее работал над другими проектами Pixar. В частности, он причастен к созданию "Хорошего динозавра". Продюсером ленты назначен Денис Рим, который тоже работал над "Хорошим динозавром" и "Тачками-2".

Новый трейлер Atomic Heart посвящён сбору лута и сражениям.

Фото и видео: YouTube / Pixar