Вышел первый тизер сериала "Счастливчик Хэнк" с Бобом Оденкёрком

Релиз проекта намечен на 19 марта.

В социальных сетях появился первый тизер сериала "Счастливчик Хэнк" с Бобом Оденкёрком в главной роли, известный зрителям по такому проекту как "Лучше звоните Солу". Известно, что новый сериал будет выпускаться на кабельном телеканале AMC. Для начала авторы заявили о восьми эпизодах, экранизирующих роман Ричарда Руссо "Непосредственный человек" (Straight Man) 1997 года выпуска. В центре сюжета окажется персонаж по имени Уильям Генри Деверо-младший, который является председателем кафедры английского языка в небольшом колледже. Создатели сфокусируются на его личной жизни и работе, а также на переживании кризиса среднего возраста. Официальный релиз сериала на AMC и онлайн-сервисе AMC+ запланирован на 19 марта 2023 года.

Вышел первый тизер сериала "Фишер" с Иваном Янковским и Сашей Бортич в главных ролях.

Фото и видео: YouTube / amc+