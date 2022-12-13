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Вышел первый тизер сериала "Фишер" с Иваном Янковским и Сашей Бортич в главных ролях

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Премьера проекта намечена на февраль 2023 года.

На YouTube вышел первый тизер российского сериала "Фишер" с Иваном Янковским и Сашей Бортич в главных ролях. Проект будет показан на стриминговом сервисе more.tv. В нем пойдет речь о серийном убийце, который действовал на территории СССР. Официальная премьера запланирована на февраль 2023 года. В центре сюжета будет расследование убийств подростков, произошедшие в районе правительственных дач, находящихся на Рублевском шоссе. Следователь по имени Валерий Козырев, а также его напарники Евгений Боков (Янковский) и Наталья Добровольская (Бортич) начинают расследование, которое сильно изменит судьбы героев. Авторы создали сценарий, основываясь на реальных уголовных делах.

Netflix опубликовал тизер анонса второго сезона популярного сериала "Уэнсдэй".

Фото и видео: YouTube / more tv

Теги: александра бортич, иван янковский, сериал, тизер, фишер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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