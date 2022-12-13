Триллер выйдет на стриминге с 21 апреля.

На YouTube-канале американского стримингового сервиса Amazon Prime Video вышел официальный трейлер сериала "Связанные насмерть". Создатели ранее говорили о том, что данный триллер станет современной интерпретацией одноименного фильма 1988 года, снятого режиссером Дэвидом Кроненбергом. В свою очередь это произведение стало экранизацией романа под авторством Бари Вуда и Джека Гисленда "Близнецы" (Twins). Главная роль досталась актрисе Рэйчел Вайс ("Константин: Повелитель тьмы", "Мумия"). Режиссерами нового телевизионного шоу выступают Шон Дуркин ("Гнездо"), Карина Эванс ("Долина соблазна"), Карин Кусама ("Миллиарды"), Лорейн Волкштейн ("Друг семьи"). По сюжету, близнецов Мантл объединяют наркотики, любовники и бескомпромиссное желание нарушить медицинскую этику для вывода заботы о здоровье женщины на новый уровень. Официальная премьера намечена на 21 апреля. В сериале заявлено шесть эпизодов. Напомним, что триллер "Связанные насмерть" Кроненберг снял в 1988 году по сценарию, написанному им вместе с Норманом Снайдером. В фильме главными героями были братья-близнецы — врачи-гинекологи.

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Фото и видео: YouTube / Prime Video