Энтузиаст поделился концептом Mafia 4 на графическом движке Unreal Engine 5

Hangar 13 работают над новой частью франшизы.

На YouTube-канале TeaserPlay опубликовано видео энтузиаста, который решил разместить в открытом доступе собственное видение на четвертую часть компьютерной игры "Мафия". Пользователь отметил, что все показанные кадры являются только концептом, которые не будет доведен до идеального состояния и не увидит свет. В качестве странностей зрители отметили странную походку персонажей. Напомним, что студия-разработчик проекта Mafia Hangar 13 подтвердила в прошлом году, что действительно работает над новой частью франшизы.

В новом трейлере Sniper Elite 5 садовый гном пытается добраться до дома.

Фото и видео: YouTube / TeaserPlay