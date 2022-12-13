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Энтузиаст поделился концептом Mafia 4 на графическом движке Unreal Engine 5

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Hangar 13 работают над новой частью франшизы.

На YouTube-канале TeaserPlay опубликовано видео энтузиаста, который решил разместить в открытом доступе собственное видение на четвертую часть компьютерной игры "Мафия". Пользователь отметил, что все показанные кадры являются только концептом, которые не будет доведен до идеального состояния и не увидит свет. В качестве странностей зрители отметили странную походку персонажей. Напомним, что студия-разработчик проекта Mafia Hangar 13 подтвердила в прошлом году, что действительно работает над новой частью франшизы. 

В новом трейлере Sniper Elite 5 садовый гном пытается добраться до дома.

Фото и видео: YouTube / TeaserPlay

Теги: unreal engine 5, компьютерная игра, концепт
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура,

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