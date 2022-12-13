В новом трейлере Sniper Elite 5 садовый гном пытается добраться до дома

Релиз игры запланирован на 26 мая.

Студия Rebellion Developments выпустила новый трейлер компьютерной игры Sniper Elite 5, который продемонстрировал ключевые особенности шутера от третьего лица. Известно, что проект подразумевает снайперскую стрельбу, тактические бои и улучшенную камеру убийства. Пользователю придеьтся прокладывать себе маршрут через локации со множеством реальных мест. Авторы обещают добавить хорошую детализацию, улучшенную систему обхода. Известно, что игра выйдет на консолях PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, а также на персональных компьютерах в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store 26 мая. Дополнительно она будет доступна в Xbox Game Pass. По сюжету садовому гному-диверсанту придется пройти через многое, чтобы вернуться домой.

Hulu показал трейлер хоррора о деторождении со звездой "Сорвиголовы".

Фото и видео: YouTube / Rebellion